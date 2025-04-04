Состоялся спуск на воду краболова-процессора «Кильдин»

В Нижнем Новгороде на заводе ОСК "Красное Сормово" состоялся спуск на воду второго краболова-процессора проекта КСП01 "Кильдин". Об этом Sudostroenie.info сообщили 4 апреля в пресс-службе корпорации.



После спуска на краболове "Кильдин" продолжатся строительные работы по монтажу систем гидравлики, рабочего пускового механизма, систем отопления. Также продолжатся работы в каютах и помещениях общего пользования. Ходовые испытания запланированы на лето 2025 года.

«Готовность второго краболова-процессора «Кильдин» составляет более 78%, все оборудование уже установлено. Осенью «Кильдин» будет передан заказчику», – рассказал генеральный директор верфи Сергей Ляшенко.

Серия судов проекта КСП01 строится на "Красном Сормове" по заказу СР "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум" (СЗРК). Первое судно проекта КСП01 "Вайгач" спущено на воду в июле 2022 года. Комплект классификационных документов на судно был выдан Российским морским регистром судоходства (РС) в январе 2024 года.



Судно "Кильдин" предназначено для промысла краба в Северной Атлантике, а также в арктических морях на глубинах от 20 м до 400 м. Судно оснащено всем необходимым оборудованием, чтобы сразу после отлова продукт был приготовлен и упакован в вакуум. Оборудование краболова предназначено для ловли и переработки до 60 т. камчатского краба в сутки. Автономность плавания – 50 суток, что позволяет передавать продукцию в море, не пришвартовываясь к берегу. Судно может осуществлять свою основную деятельность при волнении моря до 5 баллов.