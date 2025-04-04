Специалисты пермского филиала «Россети Урал» включили в работу трансформатор на подстанции 110 кВ в городе Березники

Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» после проведения аварийно-восстановительных работ включили в работу один из силовых трансформаторов мощностью 40 МВА, установленных на подстанции 110 кВ в городе Березники.

Включение силового трансформатора на подстанции позволило обеспечить электроснабжение промышленных объектов после вчерашнего технологического нарушения.

Отметим, что минувшей ночью из Перми в Березники были выдвинуты три передвижные дизель-электростанции суммарной мощностью 900 кВА. До включения трансформатора в работу они обеспечивали временное электроснабжение наиболее важных производственных объектов.

Кроме того, специалисты челябинского филиала готовят к отправке в г. Березники мобильную модульную передвижную подстанцию (ММПС) напряжением 110/10(6) кВ установленной мощностью 25 МВА.