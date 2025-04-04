Уникальные кейсы, работающие инструменты, идеи, которые нужно взять на вооружение: как прошла панельная дискуссия по новой энергетике в Казани

Панельная дискуссия «Новая энергетика: собственная генерация для промышленных предприятий, сельского хозяйства и ЖКХ» прошла в рамках выставки KazanEnergyExpo. Организаторы дискуссии: АНО «Казань Экспо»; Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Видео секции здесь. Информационные партнеры события — «Нефтегазовая вертикаль» и «Энергетика и Промышленность России».

Эксперты обсудили мировые тенденции новой энергетики; вопросы финансирования проектов новой энергетики в новых условиях и международной кооперации; меры государственной поддержки; энергоэффективные технологии в собственной генерации и другое. Среди спикеров дискуссии были Председатель редакционного совета журнала «Нефтегазовая Вертикаль», Член Общественного Совета Министерства энергетики РФ Кирилл Молодцов и директор Департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Кузнецов.

Модератором выступил Михаил Смирнов, Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», доктор политических наук.

Так, Игорь Турусов, Председатель совета директоров ООО «ИНГК», выступил с докладом «Целевая программа ИНГК по расширению собственного производства современного энергетического и компрессорного оборудования, газоперекачивающих агрегатов в г. Пермь».

«Рассказал о наших проектах в области изготовления стационарных (от 12 МВт и выше), и мобильных (2,0 МВт) энергетических агрегатов с приводом от газотурбинного двигателя в блочно-модульном исполнении высокой степени заводской готовности. А также компонентах (КВОУ, выхлоп, КШТ и другом) для турбин большой мощности — 65-570 МВт. По организации мероприятия хочу отметить, что в этом году было много людей, очень толковые доклады. Есть над чем подумать и с кем в будущем переговорить», — отметил Игорь Турусов.

Валерий Пресняков, главный редактор газеты «Энергетика и промышленность России», обозначил вопросы и пути обеспечения эффективного взаимодействия между государством, министерствами/ведомствами и бизнесом.

Илья Лавров, генеральный директор ООО «ГПЭЦ» (ГК РУМО) отметил ключевые аспекты автономной генерация электроэнергии на примере газопоршневых электростанций.

Анна Федосеева , директор по развитию компании Simpl, рассказала о переходе на новый уровень управления собственной генерацией. Эксперт привела в пример их кейс по управлению собственной генерацией, который применяет в нефтегазовых промыслах «Газпром Нефть».

«Решение революционно тем, что в управление собственной генерацией вовлекаются не только физические и технические параметры, но и все сопутствующие данные. Наша цифровизация идет широкими шагами, теперь есть возможность работать с управлением генерацией, работать с режимами электростанций не только на уровне технического обеспечения надежного режима генерации, но и с точки зрения экономической эффективности. Дополнительная эффективность обеспечивается за счет того, что в систему заходят данные из системы управления ремонтами, по других сложных системах, которые говорят нам о реальном состоянии каждого агрегата, о снижении допустимой мощности после ремонта», — пояснила Анна Федосеева.

В их системе также используются данные экономических систем, которые говорят о текущей стоимости энергоресурсов, о выработке электроэнергии, о стоимости сервисных контрактов, откуда можно сделать вывод о стоимости работы моточаса оборудования.

«Подробнее о нашем кейсе. Диспетчер привык работать по режимной карте, по тому образом мышления, которым наши деды управляли. То есть если режим надежный, ничего не надо переключать, вообще не надо делать никаких лишних движений. В то время как система говорит, что требуется смена решения, потому что в данном случае, например, у нас изменилась стоимость моточаса, то работа в таком режиме неэффективна. И не пользоваться этим правом сегодня просто нельзя. Это позволит значительно снизить операционные затраты, при этом ничего не нужно сделать ни с производственной схемой, ни с составом оборудования, ни с составом счетчиков и датчиков. Это решение на уровне продвинутой математики, моделирования, прогнозирования искусственного интеллекта выработает наилучшее решение по введению энергетического режима», — добавила эксперт.

Климентий Савицкий, региональный представитель департамента промышленной безопасности ООО «ПромМаш Тест», познакомил участников дискуссии с инжиниринговыми услугами и инструментами сопровождения ввода в эксплуатацию объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Роман Соколов, начальник Департамента банковского сопровождения строительных контрактов Газпромбанк (АО), рассказал о применении инструментов повышения эффективности при финансировании проектов новой энергетики». Беньямин Дэлькич, начальник Бюро энергетических проектов ООО «Электросистемы», представил доклад «Собственная генерация с оборудованием LIYU. Опыт применения».

Павел Сарафанников, Президент-Председатель Правления Ассоциации «Национальная ассоциация производителей сжиженного природного газа», выступил по теме «СПГ – драйвер энергетической независимости и эффективности для промышленности».

Никита Мартелов, генеральный директор ГК «АМКОР», представил отечественные решения по производству ГТУ на площадке Завода газотурбинного оборудования. А также рассказал про локализацию технологий восстановительного ремонта импортных ГТУ на территории РФ.

Алексей Кремер, генеральный директор ООО «Группа ЭНЭЛТ», представил доклад «Энергоэффективные технологии Группы ЭНЭЛТ для промышленных предприятий, сельского хозяйства и ЖКХ».

В итоге обсуждения эксперты пришли к выводу, что современный мир подталкивает специалистов энергетического сектора к всевозможным коллаборациям, взаимодействию всех игроков рынка — производителей энергетического оборудования, айтишников, заказчиков, государства — и формированию различных продуктовых историй.