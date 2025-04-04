В Коломне энергетики модернизировали ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 15 частных домов

В рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства специалисты «Мособлэнерго» модернизировали воздушную линию электропередачи для повышения надежности энергоснабжения 15 частных домовладений, расположенных на улицах Средняя и Тарарыкина в Коломне.

В конце марта энергетики провели реконструкцию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проложена от трансформаторной подстанции ТП-216. В ходе работ неизолированный провод был заменен на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью сто метров. У СИП высокая механическая прочность, обрывы этого провода маловероятны даже при падении на него тяжелых предметов, он имеет больший срок службы и меньшие затраты при эксплуатации ЛЭП.

Работы, проведенные в течение одного дня, позволят повысить надежность электроснабжения запитанных от ЛЭП потребителей и снизят потери электроэнергии в сетях.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.