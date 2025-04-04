Яйвинская ГРЭС приступила к выполнению ремонтной кампании 2025 года

На трёх из пяти энергоблоков пройдут текущие ремонты, на одном – средний ремонт и ещё на одном – капитальный ремонт.

Первым из работы был выведен энергоблок № 3 мощностью 150 МВт, для проведения среднего ремонта. Помимо типовых работ на турбинном и котельном оборудовании здесь будет выполнена замена труб пароперепускных ширм после пароохладителя (со штуцерами и паросборными коллекторами); контрольные вырезки трубы пароперепускных ширм, змеевиков (частично) подогревателя высокого давления.

Мероприятия на третьем блоке продлятся три месяца, и в этот же период пройдет текущий ремонт энергоблока № 4 (150 МВт). Совмещение ремонтов на блоках № 3 и № 4 обусловлено необходимостью проведения экспертизы промышленной безопасности и капитального ремонта дымовой трубы, которая служит цели отведения продуктов сгорания топлива обоих энергоблоков.

На 20 июня запланировано начало капитального ремонта энергоблока № 1 мощностью 150 МВт. Здесь предусмотрен большой объем работ с ремонтом турбины, во время которого заменят диафрагмы цилиндра высокого давления, заменят шпильки цилиндра высокого давления, заменят стопорный клапан. Также пройдет ремонт генератора с заменой бандажных колец ротора котла с модернизацией обмуровки и заменой труб пароперепускных ширм 2-й ступени до и после пароохладителя, выходных коллекторов ширм 1 ступени, выполнением контрольных вырезок пароперепускной трубы ширм 1 ступени, заменой устройства собственного конденсата котла. Специалисты проведут переварку сварных швов 5-го отбора. Кроме того будет выполнена модернизация оборудования АСУ ТП в рамках перехода на доверенные программно-аппаратные комплексы. На данные мероприятия программой отведено 4 месяца, после чего начнется типовой ремонт энергоблока № 2 (150 МВт).

В завершение ремонтной кампании, в декабре текущего года, пройдет ремонт энергоблока № 5 (ПГУ 448 МВт). Он продлится одну неделю, за это время специалисты проведут малую инспекцию газовой турбины и другие необходимые работы.