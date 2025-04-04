Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино в Амурской области

Через эту станцию проходит основной объём грузов, следующих по Транссибу в порты Приморья.



В ходе модернизации железнодорожники построили дополнительный главный путь для грузовых поездов, которые проходят через станцию без остановки, а также обновили сопутствующую инфраструктуру. В том числе:

уложили 7,5 км пути и 15 стрелочных переводов;

переработали 192 тыс. м³ грунта;

смонтировали 227 опор контактной сети и 5,6 км линий электропередачи;

протянули 172 км линий автоматики и связи.

Сейчас строительные работы продолжаются, они не влияют на движение поездов. Развитие инфраструктуры станции позволит увеличить её пропускную способность, а также повысит эффективность маневровых операций.

t.me/telerzd/6277