Завершены основные работы второго этапа реконструкции станции Сковородино в Амурской области
04 апр. 2025, 14:45
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Через эту станцию проходит основной объём грузов, следующих по Транссибу в порты Приморья.
В ходе модернизации железнодорожники построили дополнительный главный путь для грузовых поездов, которые проходят через станцию без остановки, а также обновили сопутствующую инфраструктуру. В том числе:
- уложили 7,5 км пути и 15 стрелочных переводов;
- переработали 192 тыс. м³ грунта;
- смонтировали 227 опор контактной сети и 5,6 км линий электропередачи;
- протянули 172 км линий автоматики и связи.
Сейчас строительные работы продолжаются, они не влияют на движение поездов. Развитие инфраструктуры станции позволит увеличить её пропускную способность, а также повысит эффективность маневровых операций.
t.me/telerzd/6277