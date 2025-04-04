«Башкирэнерго» улучшает работу подстанции «Нагаево»

04 апр. 2025, 15:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ООО Башкирэнерго
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ООО «Башкирэнерго» на подстанции «Нагаево» в одноименном микрорайоне Уфы обновляет электрооборудование. Силами ООО «БЭСК Инжиниринг» проводятся пусконаладочные работы шкафов релейной защиты и автоматики. Установлены современные микропроцессорные устройства РЗА, вводные выключатели, шкафы определения поврежденного фидера, дугогасящий реактор. В ближайшее время на энергообъекте будет смонтирован трансформатор собственных нужд на новую раму.    

Все проводимые работы позволят обеспечить надежным электроснабжением жителей населенных пунктов Нагаево, Зинино и Нагаевского кордона, а также частично Жилино и Акбердино.

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