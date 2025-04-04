IEK GROUP: комплексное решение для медицинского учреждения

Оборудование IEK GROUP помогает башкирским медикам спасать пациентов. Компания обеспечила одно из зданий сети клиник МЕГИ модульным и силовым оборудованием, а также электротехническими шкафами.

МЕГИ — это сеть клиник для взрослых и детей в Республике Башкортостан, основанная в 1995 году. В медицинских учреждениях имеется самое современное оборудование от мировых производителей и собственная медицинская лаборатория. Работает дневной стационар, процедурные кабинеты, операционный блок, физиотерапевтическое отделение с оборудованием последнего поколения, центром лечения боли для пациентов с острыми и хроническими болевыми синдромами. В сети клиник работают опытные высококвалифицированные специалисты, среди которых врачи первой и высшей категории, кандидаты и доктора наук, профессора.

Для одного из зданий сети клиник специалисты IEK GROUP разработали комплексное решение и подобрали в соответствии с ним оборудование. В список вошли автоматические выключатели ARMAT. Они предназначены не только для бытового, но и для промышленного применения. Современная надежная конструкция устройств из серии ARMAT обеспечивает бесперебойную работу медицинского электрооборудования и гарантирует безопасность пациентов и персонала.

Выключатели ARMAT в литом корпусе защищают сети электроснабжения при коротких замыканиях, перегрузке, а также недопустимых снижениях напряжения. Предназначены для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Выключатели с продвинутой версией электронного расцепителя могут подключаться по протоколу Modbus и интегрироваться в систему диспетчеризации. Это позволяет контролировать параметры электроэнергии как на вводе в НКУ, так и на отходящих линиях.

В комплексное решение вошли также шкафы FORMAT. Они используются для размещения электротехнического оборудования на монтажной панели или на внутреннем сборном каркасе. Сборно-разборная конструкция предоставляет гибкие возможности для размещения оборудования и компонентов и удобна при соединении шкафов в ряд, когда они используются без боковых стенок.