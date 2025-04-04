«Россети Московский регион» обеспечили необходимой мощностью фармацевтическую компанию на юге Московской области

Специалисты Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью в размере 600 кВт фармацевтическую компанию в п. Оболенск г.о. Серпухов. В итоге, суммарная мощность присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составила 750 кВт.

Для этого энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию и установили в ней трансформатор мощностью 630 кВА, произвели установку и наладку одной линейной ячейки в 10 кВ в распределительном пункте. Также было проложено более 300 м многожильных кабельных линий 10 кВ сечением провода 120 мм2, в том числе 30 м - методом горизонтально направленного бурения.

Электроснабжение объекта осуществляется от питающего центра 110 кВ «Калугино».

Важность проведенных мероприятий отметил главный инженер ЗАО «Вифитех» Виктор Двикалюк: «Увеличение мощности для нашей развивающейся фармацевтической компании было необходимо в связи с интенсивным развитием производства. Дополнительно производится реконструкция котельной, расположенной на нашем заводе, и новая подстанция обеспечивает присоединение котельной по второй категории надёжности, позволяет разгрузить существующую сеть предприятия».

Российская производственная фармацевтическая компания «ВИФИТЕХ» основана в 1992 году на базе Всероссийского научно-исследовательского Института Лекарственных и Ароматических Растений (ВИЛАР) в Москве. В настоящее время увеличение объемов реализации продукции под общим девизом «растения побеждают болезни» достигается не только расширением географии сбыта и привлечением новых дистрибьюторов, но и обновлением номенклатуры, соответствием качества продукции требованиям GMP.