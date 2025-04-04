«Россети Волга» оптимизируют программу ТОиР на 2026 год: итоги семинара-совещания

В преддверии формирования программы технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга» на 2026 год прошел семинар-совещание в формате онлайн. В нем приняли участие представители технического блока исполнительного аппарата Общества и работники всех филиалов и производственных отделений.



В ходе обсуждения механизма формирования программы ТОиР 2026 года они рассмотрели вопросы требований отраслевых документов к виду организации ремонта «по техническому состоянию», принципах выбора оборудования для проведения воздействия в 2026 году и последующих пяти лет.



По результатам совещания, с учетом обратной связи от работников технических служб филиалов, определены первоочередные действия, позволяющие оптимизировать количество оборудования, подлежащего ремонту в 2026 году. Это позволит, не снижая надежности электроснабжения потребителей, повысить качество планирования и выполнения программы ТОиР 2026 года.