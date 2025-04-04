«Россети» приняли участие в форуме «Энергопром»

Делегация Группы «Россети» во главе с Первым заместителем Генерального директора Андреем Муровым приняла участие в Татарстанском энергетическом форуме «Энергопром» в Казани. Мероприятие является одной из крупнейших отраслевых площадок в сфере перспективных технологий и проектов, в том числе в области энергосбережения и энергоэффективности.

Представители компании посетили пленарное заседание «Новые энергетические технологии и технологическое лидерство: тенденции и вызовы», на котором выступил Министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Также Андрей Муров принял участие в 66-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, в ходе которого рассмотрены вопросы развития ТЭК стран Содружества.

В ходе тематических круглых столов сотрудники Группы «Россети» обменялись опытом внедрения дистанционного управления сетевой инфраструктурой, повышения производительности труда, реализации совместных образовательных программ для подготовки инженерных кадров.

В форуме «Энергопром» ежегодно принимают участие представители органов власти и организаций России, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. На его площадке традиционно проходит выставка TatEnergyExpo, где компании представляют оборудование, импортозамещающие технологии и решения для развития энергокомплекса.