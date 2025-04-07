Диспетчеры энергосистемы Архангельской области и Ненецкого автономного округа – лучшие на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге завершились соревнования профессионального мастерства диспетчеров региональных диспетчерских управлений (РДУ) операционной зоны филиала Системного оператора ОДУ Северо-Запада. Команда Архангельского РДУ одержала победу и получила право представлять Северо-Запад на VIII Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства диспетчеров РДУ.

Соперниками победителей были команды Балтийского, Новгородского, Карельского, Кольского, Коми и Ленинградского РДУ. В состав каждой сборной входили два диспетчера и руководитель команды. Борьба за звание победителя велась в четыре этапа, предусматривающие проверку знаний нормативной документации, переключения в электроустановках, решение задач по управлению электроэнергетическими режимами, а также противоаварийную тренировку, в ходе которой команда диспетчеров должна была оперативно и квалифицированно восстановить нарушенное энергоснабжение потребителей. На каждом этапе командам присуждались баллы за правильность действий, оптимальность и эффективность решения задач.

В состав команды-победителя, ставшей также лидером 1 и 3 этапов, вошли старший диспетчер Анатолий Шумков, диспетчер Евгений Бобрецов, руководитель команды – заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Угрюмов. Победители будут представлять операционную зону ОДУ Северо-Запада на VIII Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства диспетчеров РДУ, которые пройдут 19–23 мая в Хабаровске на базе ОДУ Востока.

Второе место заняла команда Новгородского РДУ, показавшая наилучшие результаты на 4 этапе. В состав сборной вошли старший диспетчер Алексей Саитов, диспетчер Кирилл Мамаев, руководитель – заместитель главного диспетчера Александр Иванов.

Третье место заняла команда Карельского РДУ. В ее составе – старший диспетчер Андрей Митичев, диспетчер Роман Ваховский, руководитель – заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы Кирилл Коснов.

По итогам соревнований за лучшие результаты на 2 этапе состязаний также отмечена команда Ленинградского РДУ. В ее составе – старшие диспетчеры Роман Ефимов и Владислав Петров, руководитель – начальник оперативно-диспетчерской службы Роман Романов.

«Для каждого диспетчера участие в таких соревнованиях – это ключевой этап профессиональной подготовки. В ходе состязаний вы обмениваетесь опытом, отрабатываете лучшие практики предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций в энергосистеме. Уверен, что, вернувшись в свои диспетчерские центры, вы проанализируете свои результаты, а также результаты коллег и обязательно будете применять полученный опыт в своей повседневной деятельности для обеспечения надежной работы региональных энергосистем», – отметил на церемонии закрытия первенства генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин.