Кабельный электрообогрев на выставке НЕФТЕГАЗ−2025: инновационные решения от «ССТэнергомонтаж»

«ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии»), крупнейшая российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексных решениях в сфере систем электрообогрева для промышленности, объявляет о своем участии в 24-й международной выставке «НЕФТЕГАЗ», которая состоится с 14 по 17 апреля 2025 года в ЦВК «Экспоцентр», Москва. Компания представит последние инновационные разработки и комплексные решения для нефтегазовой отрасли.

Электрообогрев является одним из основных факторов безопасности на промышленных предприятиях, обеспечивая защиту трубопроводов от замерзания, поддерживая необходимые технологические температуры и гарантируя бесперебойную работу оборудования даже в самых суровых климатических условиях. «ССТэнергомонтаж» предлагает полный спектр услуг в этой сфере, включая проектирование, производство, установку и последующее сервисное обслуживание систем.

На выставке «НЕФТЕГАЗ-2025» компания представит широкий спектр решений в сфере электрообогрева для нефтегаза, в том числе на основе саморегулирующихся и резистивных нагревательных кабелей, кабелей с минеральной изоляцией, скин-систем, а также высоковольтных систем для обогрева магистральных трубопроводов. Посетители выставки также смогут ознакомиться с инструментами цифрового инжиниринга систем электрообогрева и генерации чертежей шкафов управления.

«ССТэнергомонтаж» имеет богатый опыт работы с крупнейшими игроками нефтегазовой отрасли как в России, так и за рубежом. На протяжении более 30 лет на рынке компания реализовала свыше 35 000 проектов по всему миру и прошла свыше 40 аттестаций у крупнейших EPC-операторов. Решениями «ССТэнергомонтаж» оснащены мегаобъекты: трубопроводы «Сила Сибири», «Куюмба−Тайшет» и ВСТО; Бованенковское, Харьягинское, Еты-Пуровское, Новопортовское месторождения; терминал в порту Фуджейра (ОАЭ), морские платформы «Жданов-А» (Туркменистан), им. Филановского, Корчагина, Грайфера; месторождение «Кумколь» (Казахстан) и многие другие.