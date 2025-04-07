Объекты ООО «Транснефть – Балтика» готовы к прохождению паводка

Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» полностью завершили подготовку производственных объектов к прохождению весеннего паводка.

Мероприятия проведены на линейной части магистральных трубопроводов и на площадочных объектах. По результатам оформлен паспорт готовности объектов ООО «Транснефть – Балтика» к устойчивой работе в паводковый период.

На линейной части магистральных трубопроводов, в том числе на подводных переходах, проведено сезонное обслуживание 901 единицы запорной арматуры. Проверена работоспособность устройств в различных режимах, обеспечен отвод талых вод для предотвращения затопления.

Организован постоянный контроль технического состояния подводных переходов трубопроводов; они освобождены от топляка и нанесенного течением мусора. Это позволит предотвратить образование ледяных заторов и поднятие уровня воды. Также на подводных переходах проведена проверка системы линейной телемеханики. Организовано постоянное наземное наблюдение и воздушное обследование линейной части трубопроводов.

Проведено дополнительное укрепление участков, подверженных размыву паводковыми водами, в том числе 246 км опор вдольтрассовых ЛЭП, 6,5 км трубопроводов и 51 км кабельных линий электроснабжения.

Организован отвод талых вод от узлов пуска-приема систем очистки и диагностики, обеспечена защита от затопления 594 объекта.

К устойчивой работе в паводок подготовлены 55 резервуаров. На них произведена очистка отмостков от снега, выполнено техническое обслуживание арматуры.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено обслуживание и проверка систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений, запорной арматуры технологических трубопроводов и резервуарных парков, регулирующей арматуры.

Проведено техническое обслуживание оборудования для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти 30 подразделений. Аварийная техника, средства и персонал переведены в режим повышенной готовности.

На период паводка создано 23 мобильных группы по контролю за техническим состоянием ЛЭП и установок электроснабжения.