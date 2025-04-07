От медицинских лазеров до фотоприемников: столичные компании представили инновационную продукцию на выставке «Фотоника-2025»

Свыше 60 московских компаний представили собственные высокотехнологичные разработки на 19-й международной специализированной выставке лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «ФОТОНИКА-25». Они демонстрировали фотоприемные и лазерные устройства, тепловизионную технику, трансиверы, оптические элементы для космического приборостроения и многое другое. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Фотоные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных в 50-100 раз. Столичные компании активно осваивают эту область и демонстрируют инновационные разработки на профильных выставках.

«Микроэлектроника и фотоника имеют стратегическое значение для развития высокотехнологичного сектора экономики и обеспечения технологического суверенитета России. Они критически важны для широкого спектра отраслей: от промышленного производства и информационных технологий до медицины, телекоммуникаций и транспортной инфраструктуры. Москва делает ставку на локализацию и импортозамещение направлений, развивая на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники. Сегодня он объединяет более 40 предприятий для разработки и внедрения наукоемких решений», – рассказал Анатолий Гарбузов.

Например, компания «Лассард», локализованная на площадке «Печатники» столичной ОЭЗ, экспонировала оптомеханические изделия, оптические столы, оптоволокно, полупроводники, различные виды лазеров, а также станок для лазерной резки. На выставке производитель представил новый 9-киловаттный волоконный лазер, который используется в станках лазерной резки. Его мощность позволяет обрабатывать металлы толщиной до 35 мм.

«Каждый год мы стараемся удивить гостей «Фотоники». В этот раз наш стенд стал концептуальным – это лазерная лаборатория. Попадая в нее, посетитель видит различные технологии, которые в своем объеме образуют полный цикл производства компании», – отметил руководитель коммерческого департамента Дмитрий Андреев.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил телескоп Levenhuk Lzos Dob-500. Модель подходит для наблюдения за планетами Солнечной системы и далекими космическими объектами. Устройство имеет диаметр линзы 130 миллиметров, что позволяет ему собирать большое количество света, а классическая схема Ньютона – получать чистое и четкое изображение без хроматических аберраций.

При длине всего 450 миллиметров телескоп имеет фокусное расстояние 1000 миллиметров, что делает его очень эффективным для наблюдений. Такой компактный размер при большом фокусном расстоянии достигается за счет использования специального дополнительного оптического элемента внутри телескопа.

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» представил новую высокоточную координатно-кинематическую платформу. Универсальность разработки позволяет максимально гибко оснастить ее под собственные задачи, когда требуется автоматизировать и синхронизировать работу инструмента и систем перемещения изделий.

«Компания реализует полный «жизненный цикл» серийного и специализированного промышленного оборудования. В номенклатуре научно-производственного центра – станки для электроэрозионной обработки, лазерной пятикоординатной многоосевой обработки изделий сложной формы, микрообработки, прецизионной резки. По итогам первого квартала 2025 года наша компания показала рост производства на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го», – подчеркнула генеральный директор предприятия Анна Цыганцова.

Инновационные разработки для промышленности были представлены и вузом-партнером столичных предприятий МГТУ им. Н.Э. Баумана. Университет презентовал несколько современных медицинских лазеров, созданных вместе с ведущими медицинскими центрами. Среди них – специальный лазерный аппарат для малоинвазивной хирургии, фемтосекундный тулиевый волоконный лазер ультракоротких импульсов для прецизионной обработки мягких тканей, фемтосекундный твердотельный лазер с перестройкой центральной длины волны.

Также, организации экспонировала приборы дистанционного контроля: квантово-каскадный лазер для химического анализа газов и твердых веществ, приборы контроля промышленных газов и утечек метана с борта БПЛА, а также NDIR-газоанализатор – устройство для измерения концентрации газов в воздухе с помощью инфракрасного излучения.