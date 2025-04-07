Продолжительность аварийных отключений сократилась в два раза: «Сетевая компания» подвела итоги деятельности на заседании Кабинета Министров РТ

В рамках форума ЭНЕРГОПРОМ состоялось заседание Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам энергоресурсоэффективности. С докладом об итогах работы АО «Сетевая компания» выступил Генеральный директор компании Ильшат Фардиев.

Ключевые результаты за последние 5 лет:

- Объем передаваемой электроэнергии вырос на 5,2% — до 27,4 млрд кВт·ч.

- Потери в сетях снизились до 6,15% (на 0,7 п.п. за 5 лет).

- Выручка выросла на 9,9% — до 42,1 млрд руб., EBITDA увеличилась на 20,5% (до 16,7 млрд руб.).

- Капитальные вложения составили 14,3 млрд руб.

«Компания добилась значительного улучшения ключевых показателей, включая снижение потерь электроэнергии, рост надежности сетей и ускорение подключения потребителей. За последние 5 лет по республике при аварийных отключениях индекс SAIDI — это средняя продолжительность отключения на одного потребителя — снизился на 52%. Было 57 минут, стало 27 минут. Индекс SAIFI средней частоты отключения потребителя тоже снизился – на 49%. Если раньше отключался каждый четвертый, сейчас отключается каждый седьмой. При плановых отключениях индекс SAIDI снизился на 44%», — отметил Ильшат Фардиев.

Достижение таких показателей работы стало возможным в том числе за счет внедрения в компании, системы управления изменениями, основанной на принципах Бережливого производства. За 10 лет экономический эффект от внедрения принципов Бережливого производства составил более 2 млрд рублей.

В рамках проекта «Эффективный регион», основной задачей которого является сокращение сроков технологического присоединения, сроки подключения к сетям сокращены на 54 дня (с 145 до 91 дня) благодаря полной автоматизации документооборота, внедрению типовых решений для ускорения строительства сетей, упрощению процедур согласования с органами власти. АО «Сетевая компания» обеспечивает подключение заявителей, подпадающих под критерии показателя с минимальными сроками – не более 43 дней.

Ключом к лидерским позициям «Сетевой компании» в энергетической отрасли являются инновации и цифровизация:

За 5 лет построено 8 современных цифровых подстанций, автоматизировано 33% городских и 56% сельских сетей.

Разработана ИИ-модель для обработки обращений потребителей, что сократит трудозатраты на 34% с 2025 года.

Внедрена система выявления злоупотреблений при подключении (проверка документов ускорена в 180 раз).

Установлено 467 тыс. «умных» счетчиков для интеллектуального учета потребления электроэнергии (50% от общего парка).

С 2009 года в компании развивают компетенции по выполнению работ под напряжением, без отключения потребителей. За это время выполнено более 533 тыс. работ на всех уровнях напряжения. Эффект – улучшение показателей надежности SAIDI и SAIFI при плановых отключениях на 75%. Для достижения таких передовых показателей в республике был открыт центр обучения работ под напряжением. За время его работы обучено 31 757 специалистов из 39 регионов РФ и стран СНГ.

АО «Сетевая компания» активно сотрудничает с производителями:

Проведено 45 НИОКР и 74 ОКР.

Протестировано 157 образцов отечественного оборудования.

Налажено производство 360+ инструментов для работ под напряжением через дочернее предприятие ERVolt.

Компания продолжает внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект для повышения эффективности, а также развивает электрозарядную инфраструктуру (152 станции) и бесперебойное энергоснабжение.