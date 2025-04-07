Резидент Сколково разработал передовую систему оптического трекинга

Компания «НПО Варя», резидент Сколково (Группа ВЭБ.РФ), успешно завершила разработку и испытания устройства оптического трекинга Camix Vision. Система предназначена для точного определения положения и ориентации камер в реальном времени. Проект реализован в рамках совместной программы Минпромторга России и Сколково «Микроэлектроника». Объем финансирования составил 60,2 млн рублей, из которых свыше 70 % — грантовая поддержка Сколково.

Camix Vision — первое российское решение, сочетающее высокую частоту обновления (60 Гц) и минимальную задержку обработки данных (всего 17 мс (миллисекунд), что ставит технологию в один ряд с ведущими мировыми аналогами: Mo-Sys, Stype, Ncam. Это открывает новые возможности для отечественной теле- и киноиндустрии, позволяя отказаться от зарубежных аналогов без потери качества. Технология не требует сложных импортных компонентов и уже прошла апробацию на реальных проектах, включая телевизионные и рекламные съемки, а также использовалась для работы над полнометражной картиной «Мой север», которая планируется к прокату в 2026 году.

Программно-аппаратный комплекс согласования реальной и виртуальной камеры незаменим для производства XR-видеоконтента стремительно развивающейся отрасли Virtual Production. Устройство включает светоотражающие инфракрасные маркеры и собственные ИИ-алгоритмы обработки изображений. В комплексе также применяются сквозные технологии – машинное зрение и машинное обучение. Технология запатентована, выпущена опытная партия оборудования, готовится запуск серийного производства.

Решение успешно представлено на крупнейших авторитетных отраслевых выставках оборудования и технологий для производства медиаконтента и отмечено высокой оценкой экспертного сообщества. В планах разработчиков — выход на международный рынок и интеграция с другими профессиональными VR/AR/CG-системами.