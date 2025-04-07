Складская распродажа кабельной продукции по сниженным ценам от Богословского кабельного завода

07 апр. 2025, 12:02
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Источник:
Богословский кабельный за...
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Богословский кабельный завод, один из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России, объявил о начале масштабной распродажи складских запасов. Предложение действует на ограниченный ассортимент кабельно-проводниковой продукции, доступной по значительно сниженным ценам.

“Мы рады предложить нашим партнерам и клиентам возможность приобрести высококачественный кабель для их бизнеса по беспрецедентно выгодным ценам,” – прокомментировал представитель Богословского кабельного завода. “Это отличная возможность пополнить запасы кабельной продукции с существенной экономией.”

Распродажа распространяется на широкий спектр кабельно-проводниковой продукции, произведенной в соответствии с высокими стандартами качества БКЗ. Компания рекомендует партнерам и клиентам поторопиться, так как количество доступной продукции ограничено.

Для получения подробной информации о перечне продукции, участвующей в распродаже, и уточнения цен, свяжитесь со специалистами Богословского кабельного завода:

Телефон: 8 800 250 88 58 (звонок по России бесплатный)
Электронная почта: zakaz@bgkz.ru
Богословский кабельный завод приглашает всех заинтересованных партнеров и клиентов воспользоваться выгодным предложением и приобрести качественный кабель по сниженным ценам.

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Богословский кабельный завод
Богословский кабельный завод - производитель инновационной кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов. Продукция выпускается из уникальных алюминиевых сплавов, что позволяет сохранить и улучшить эксплуатационные характеристики кабеля, снизить стоимость продукции на 30-50 % относительно медьсодержащих аналогов.  