В Братск доставлено новое рабочее колесо для Братской ГЭС

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, доставил на Братскую ГЭС новое рабочее колесо (гидротурбину) гидроагрегата. Особенность доставки заключается в том, что конструкция весом 73 тонны перевозилась с помощью самолета Ан-124 «Руслан», одного из крупнейших грузовых самолётов в мире, который способен перевезти до 120 тонн груза.

Из аэропорта на тягаче колесо, которое будет установлено на гидроагрегате №2, перевезли в машинный зал ГЭС. Диаметр рабочего колеса превышает 5 метров, оно было изготовлено в России. Новое колесо отличается от предыдущего особой конфигурацией лопастей, напоминающей силуэт бабочки. Работы по его установке начнутся в ближайшее время и продлятся до декабря 2025 года.

Директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов: «Обновление рабочих колес, которое продолжается на протяжении более 15 лет – это не только вклад в надёжность работы станции, но и повышение эффективности работы оборудования. Энергетические характеристики новых гидротурбин были подтверждены в ходе модельных и натурных приемочных испытаний. Они показали, что КПД новой гидротурбины будет на 5% выше, чем у старого колеса. Несмотря на непростые экономические условия Эн+ продолжает поступательную модернизацию ключевого оборудования ГЭС. После установки гидротурбины на агрегате №2 на Братской ГЭС останется обновить лишь один гидроагрегат №11».

Замена рабочих колес на гидроэлектростанциях, входящих в Эн+, осуществляется в рамках масштабной программы модернизации оборудования «Новая энергия». Гидроагрегат №2 – это уже 17 из 18 установленных на Братской ГЭС агрегатов, который ожидает обновление. Суммарные инвестиции в программу до 2026 года составят 21 млрд рублей.