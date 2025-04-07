Впечатления от Сabex 2025 от ХКА, СКАТ, СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, МВК и RusCable.Ru. Обзорный репортаж

RusCable.Ru представляет обзорный ролик с 23-й Международной выставки Cabex-2025, прошедшей с 18 по 20 марта в Москве. В видео вы сможете увидеть, как все происходило на этом ключевом событии в мире кабельно-проводниковой продукции, а также познакомиться с компаниями-участниками выставки.

В Cabex-2025 приняли участие более 260 компаний из России, Беларуси, Казахстана, Индии, Ирана, Китая и Турции, а свыше 5 000 специалистов посетили экспозицию и мероприятия деловой программы. Главными темами стали новые материалы и технологии в кабельной промышленности, а также тенденции в энергетике, строительстве, транспорте и цифровых технологиях.

Традиционно в рамках выставки прошла Международная научно-техническая конференция имени профессора И.Б. Пешкова, где обсуждали развитие отрасли. Интерес к конференции вызвала тема беспроводных технологий и их влияния на кабельную индустрию, о которой рассказал футуролог Данила Медведев.

На выставке прошли конкурсы «Лучший инновационный продукт-2025», RusCable PR-Challenge, а также церемонии награждения «Персона года 2024» от RusCable.Ru и Ассоциации «Электрокабель». Впервые состоялась премия Cabex Awards-2025, где победителей определили в семи номинациях.

Не пропустите наш видеообзор, чтобы увидеть все ключевые моменты выставки и больше узнать о компаниях, которые приняли участие в этом важнейшем событии!

В следующем году выставка пройдет с 10 по 12 марта 2026 года в «Тимирязев Центре».