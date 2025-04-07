«ТАГРАС» опубликовал Годовой отчет по итогам 2024 года

В отчете собраны ключевые итоги года: показатели производства, финансовая статистика, данные о работе Холдинга и дивизионов в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья. Отдельно описаны планы роста компании, внедрение и развитие цифровых технологий, результаты корпоративного управления, а также итоги в области социальной ответственности, промышленной и экологической безопасности.

В отчетном году выручка составила более 82 млрд рублей. Объем инвестиционной программы составил 7 млрд рублей. Показатель производительности труда вырос по сравнению с 2023 годом до 5,1 млн рублей на человека. Динамика увеличения за пять лет составила 74%.

Холдинг уделяет особое внимание развитию кадрового состава, создавая условия для активного вовлечения сотрудников в оптимизацию производственных и бизнес-процессов. Объем налогов, сборов и платежей, перечисленных в бюджеты всех уровней, превысил 16,6 млрд рублей. Обязательства по коллективному договору выполнены в отношении всех категорий работников, объем социальных программ составил 680 млн рублей. Эти результаты подчеркивают приверженность Холдинга принципам социальной ответственности.

В приоритете у «ТАГРАС» экологическая безопасность и снижение негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Холдинг оптимизирует использование ресурсов и повышает энергоэффективность производственных и технологических процессов. В отчетном году расходы на обеспечение экологической безопасности достигли 377 млн рублей.

Ознакомиться с полной версией Годового отчета за 2024 год можно на официальном сайте Холдинга «ТАГРАС».