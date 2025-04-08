Минпромторг опубликовал перечень дорогостоящих автомобилей на 2025 год в целях исчисления транспортного налога

Повышающий коэффициент по транспортному налогу нужно применять по автомобилям, которые включены в специальный Перечень. В него входят некоторые модели легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. Перечень ежегодно обновляется Минпромторгом.

В конце марта 2025 года Минпромторг опубликовал Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей на 2025 год.

В Перечень 2025 года вошло 303 модели автомобилей стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет (в 2024 году в этом разделе было 295 моделей). Также в него включили 252 модели автомобилей стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет (в 2023 году таких моделей было 222). Например, в перечень добавили Aston Martin DB12 Volante, Audi Q7 3.0 TDI 286 hp quattro, BMW X5 xDrive40d и другие модели.

На заметку: повышающий коэффициент 3 применяется по автомобилям, модель, двигатель и возраст которых соответствуют Перечню. Возраст машины считается с года выпуска. Например, автомобилю 2024 года выпуска в 2025 году два года. За сколько он куплен, неважно (Письма ФНС от 02.03.2015 N БС-4-11/3274@, от 28.02.2020 N БС-4-21/3389@).

Если автомобиль стоит от 10 млн руб., но в Перечне его нет, то применять коэффициент не надо (Письмо Минфина России от 13.05.2019 N 03-05-06-04/33968).