Женщины в отрасли производства проволоки
Плюс
час назад
113
Время чтения ≈ 14 минут
Традиционно отрасль волочения проволоки была «миром мужчин», уходящим корнями в тяжёлое машиностроение и культуру, определяемую мужским доминированием. Тем не менее, пробираясь как тонкая проволока сквозь лабиринт предрассудков, женщины прокладывают себе путь в эту сложную и захватывающую отрасль.
Несмотря на то, что это путь не обходится без трудностей и вызовов, растущее при...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.