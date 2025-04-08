Женщины в отрасли производства проволоки

Традиционно отрасль волочения проволоки была «миром мужчин», уходящим корнями в тяжёлое машиностроение и культуру, определяемую мужским доминированием. Тем не менее, пробираясь как тонкая проволока сквозь лабиринт предрассудков, женщины прокладывают себе путь в эту сложную и захватывающую отрасль.

Несмотря на то, что это путь не обходится без трудностей и вызовов, растущее при

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