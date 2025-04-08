«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией фельдшерско-акушерский пункт в Сланцевском районе Ленинградской области

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 35 кВт мощности фельдшерско-акушерскому пункту в поселке Гостицы в Сланцевском районе Ленинградской области.

Источник электроснабжения – подстанция 35 кВ «Гостицы». Подача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 кВ. Объект обеспечивается электроэнергией по второй категории надежности.

Энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и смонтировали систему учета электроэнергии.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – ближайшее для сельских жителей медицинское учреждение, в которое они могут обратиться за медицинской помощью. Представляет собой структурное подразделение врачебных амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц. ФАП организуется в селениях с числом жителей ≥ 700 человек и расстоянием от 3-5 км до ближайшей лечебно-профилактической организации. «Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.