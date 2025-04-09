CHINT в России представит новый воздушник NA8 на выставке «Нефтегаз-2025»

На предстоящей выставке «Нефтегаз-2025» в Москве производитель электротехнического оборудования CHINT в России представит воздушный автоматический выключатель серии NA8, оснащенный новым электронным расцепителем типа S. Новая модель этого расцепителя предназначена для энергетики, нефтегазовой промышленности и объектов критически важной инфраструктуры.

Автоматический выключатель NA8 применяется для электроустановок с номинальным напряжением до 1000В и номинальным током до 7500 А. Аппарат имеет исполнения с большой предельной отключающей способностью (до 150 кА). Электронный расцепитель типа S предоставляет расширенные возможности защиты и мониторинга, включая дистанционное управление и диагностику состояния сети.

Расцепитель типа S оснащен цветным ЖК-дисплеем с интерфейсом на русском языке. Обновленные встроенные датчики обеспечивают класс точности измерения мощности 1.0.

Кроме этого, выключатель осуществляет мониторинг температуры расцепителя и анализ качества электроэнергии. Для предотвращения несанкционированного доступа к информации предусмотрены настройки прав пользователей. Расцепитель типа S оснащен разъемом USB Type-C для подачи внешнего питания или подключения к компьютеру.

«Рост требований к надежности и цифровизации электросетей в России формирует спрос на решения с расширенными функциями мониторинга и удаленного управления. NA8 с расцепителем типа S позволяет не только защищать оборудование, но и прогнозировать режимы работы сети», – заявил директор департамента маркетинга CHINT в России Евгений Лепёшкин.

В продолжение последних лет тенденция к внедрению интеллектуальных систем управления и мониторинга в электроэнергетике становится все более устойчивой. По оценке Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, спрос на цифровые решения в топливно-энергетическом комплексе в этом десятилетии вырастет почти в 14 раз – с 30,7 млрд рублей в 2020 году до 413,8 млрд рублей в 2030 году.