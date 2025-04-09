CHINT в России выводит на рынок новый автомат защиты электродвигателей

На выставке «Нефтегаз-2025», которая пройдет с 14 по 17 апреля в Москве, производитель электротехнического оборудования CHINT в России представит новый автоматический выключатель для защиты электродвигателей NS8. Устройство предназначено для применения в промышленных сетях переменного тока напряжением до 690 В и номинальным током до 80 А.

Автоматический выключатель NS8 защищает от перегрузки, короткого замыкания и обрыва фазы. Он также предназначен для нечастых пусков асинхронных электродвигателей в распределительных щитах управления (MCC). Его основными особенностями являются высокая отключающая способность (до 100 кА), наличие исполнений с комбинированным или электромагнитным расцепителями, выносной рукоятки управления и прочих дополнительных аксессуаров.

Выключатель NS8 ориентирован на ключевые сегменты промышленности и рекомендован к применению в нефтегазовой отрасли для защиты двигателей насосного оборудования и систем вентиляции, в энергетическом секторе – для использования в шкафах управления электродвигателями, в ОВИК и водоснабжении – для обеспечения надежности систем кондиционирования и водоочистки.

«Выключатель NS8 — это наш ответ на запросы российской промышленности, где критически важны надежность и долговечность работы оборудования. Наш продукт высокотехнологичен и адаптирован к локальным условиям эксплуатации. Я уверен, что он будет особенно востребован в энергетике и ЖКХ», — отметил директор департамента маркетинга CHINT в России Евгений Лепёшкин.

По оценке экспертов, российский рынок промышленного оборудования демонстрирует устойчивый рост, особенно в секторах добычи и переработки ресурсов. Например, ко второму кварталу 2024 года объем рынка насосного оборудования в России составил около 45 млрд рублей, с ежегодным ростом на 5-7%. Это создает значительный потенциал для внедрения решений, подобных выключателям NS8 от CHINT в России.