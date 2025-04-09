Глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал о подготовке энергетической стратегии России до 2050 года 

Энергетическая стратегия в ближайшее время поступит в правительство для утверждения документа. Об этом сообщил Глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Вопрос электроэнергии очень важен для России: страна обладает большими территориями и высоким спросом на электроэнергию.

В соответствии с задачей Президента по созданию экономики предложения необходимо не только учитывать текущий спрос, но и прогнозировать его на долгие годы вперед. В связи с этим Минэнерго подготовило прогноз спроса до 2042 года, под который должна подстраиваться отечественная энергетика.

На стратсессиях под руководством главы правительства Михаила Мишустина уже состоялись обсуждения, которые затрагивали развитие угольной, нефтяной и электроэнергетической отраслей, а также подготовку энергетической стратегии России до 2050 года. До этого рассмотрение стратегии проходило в регионах, общественных организациях и ФОИВ.