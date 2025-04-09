Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представил инновационную разработку на выставке в ОАО «РЖД»

Сегодня во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) прошло мероприятие «День АО «ВНИИЖТ» в ОАО «РЖД», где Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продемонстрировал свою разработку — комплект «Быстровозводимые Электрические Сети» (БЭС).

Эта разработка, созданная совместно с НИУ «МЭИ» и Военным учебно-научным центром Сухопутных войск РФ, позволяет оперативно организовать временное электроснабжение даже на значительном удалении от стационарных линий электропередач. Комплект оборудования компактно размещается на автомобильном прицепе высокой проходимости, а благодаря дополнительным модулям, таким как зарядные станции (ВРЩ), функциональность системы расширяется. Впервые в составе комплекта специалисты Завода также презентовали новую облегченную мачту для неровных поверхностей.

Комплект вызвал живой интерес у представителей ОАО «РЖД». Для них БЭС может стать отличным решением при обеспечении электроэнергией удаленных участков железной дороги: при авариях, ремонтных работах или других нештатных ситуациях.