Новая серия контакторов для промышленности от CHINT в России впервые появится на выставке «Нефтегаз-2025»

На выставке «Нефтегаз-2025», которая пройдет с 14 по 17 апреля в Москве, производитель электротехнического оборудования CHINT в России представит новую линейку контакторов NC8 и реле перегрузки NR(E)8. Продукты предназначены для применения в сетях переменного тока и обеспечения защиты и управления асинхронными электродвигателями.

Контакторы серии NC8 оснащены электронной катушкой, позволяющей реализовывать управление от сети как постоянного, так и переменного тока.

Тепловые (NR8) и электронные (NRE8) реле перегрузки дополняют контакторы NC8. Они предназначены для защиты электродвигателей от перегрузок и обрыва фазы. Электронное реле NRE8 отличается точностью настройки уставки и индикацией срабатывания.

«Аппараты NC8 и NR(E)8 — это ответ на запросы промышленного рынка России, где критически важны надежность и адаптивность оборудования к сложным условиям эксплуатации. Наши продукты сочетают в себе современные технологии и соответствие международным стандартам», — прокомментировал директор департамента маркетинга CHINT в России Евгений Лепёшкин.

Новый продукт CHINT в России для промышленного сектора найдет применение в нефтегазе, энергетике, водоснабжении и деревообработке. Согласно данным Росстата, объем промышленного производства в стране в январе 2025 года увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом, спрос на надежное электротехническое оборудование для управления насосами, компрессорами и вентиляционными системами будет стабильно увеличиваться в ближайшее время.

В сфере ЖКХ и водоснабжения, инфраструктура которых на данный момент переживает активную модернизацию, контакторы NC8 могут быть использованы для управления насосными станциями и системами фильтрации.

