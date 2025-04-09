Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных

На объектах в Республике Хакасия и Красноярске реализованы комплексные решения по организации распределения электрической энергии в ЦОД на оборудовании EKF. Укомплектованы ВРУ (вводно-распределительное устройство) и ШС (силовой шкаф). Проекты разработаны инженерами партнера «Электрорешения» (официального представителя бренда EKF в России) – компании-сборщика СЭТР, которая объединяет готовые продукты в комплексные решения.

Для ЦОД в Хакасии и Красноярске использованы ключевые группы товаров бренда EKF, в первую очередь силовое оборудование. В частности, были выбраны силовые выключатели BA-99M совместно с дополнительными контактами, которые доказали свою надежность и эффективность в работе. Автоматические выключатели ВА-45 надежно защитили систему от перегрузок и коротких замыканий, гарантируя безопасную эксплуатацию. Так же используются модульные автоматические выключатели серий PROXIMA и AVERES, контакторы, автоматы пуска двигателя АПД-32, светосигнальная арматура и измерительные приборы производства EKF. Работа над проектом еще продолжается.

Организация распределения электроэнергии на оборудовании одного бренда обеспечит необходимую скорость реализации проекта, а совместная работа с дистрибьютором «Русский Свет» − своевременную поставку комплектующих.

Решения для ЦОД разрабатываются с учетом требований к надежности, безопасности и эффективности электроснабжения. Это обеспечивает стабильную работу критически важного оборудования, что особенно важно для поддержания бесперебойной работы дата-центров. Здесь ценятся высокое качество и превосходные характеристики используемой продукции.

