Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных

2 часа назад
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Источник:
EKF
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На объектах в Республике Хакасия и Красноярске реализованы комплексные решения по организации распределения электрической энергии в ЦОД на оборудовании EKF. Укомплектованы ВРУ (вводно-распределительное устройство) и ШС (силовой шкаф). Проекты разработаны инженерами партнера «Электрорешения» (официального представителя бренда EKF в России) – компании-сборщика СЭТР, которая объединяет готовые продукты в комплексные решения.

Для ЦОД в Хакасии и Красноярске использованы ключевые группы товаров бренда EKF, в первую очередь силовое оборудование. В частности, были выбраны силовые выключатели BA-99M совместно с дополнительными контактами, которые доказали свою надежность и эффективность в работе. Автоматические выключатели ВА-45 надежно защитили систему от перегрузок и коротких замыканий, гарантируя безопасную эксплуатацию. Так же используются модульные автоматические выключатели серий PROXIMA и AVERES, контакторы, автоматы пуска двигателя АПД-32, светосигнальная арматура и измерительные приборы производства EKF. Работа над проектом еще продолжается. 

Организация распределения электроэнергии на оборудовании одного бренда обеспечит необходимую скорость реализации проекта, а совместная работа с дистрибьютором «Русский Свет» − своевременную поставку комплектующих. 

Решения для ЦОД разрабатываются с учетом требований к надежности, безопасности и эффективности электроснабжения. Это обеспечивает стабильную работу критически важного оборудования, что особенно важно для поддержания бесперебойной работы дата-центров. Здесь ценятся высокое качество и превосходные характеристики используемой продукции. 
 

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EKF (Электрорешения)
EKF – российский производитель электротехнической продукции. Компания разрабатывает комплексные решения для создания систем электроснабжения, автоматизации и повышения энергоэффективности, которые более 18 лет успешно применяются в различных отраслях. Оборудование EKF бесперебойно работает на многих знаковых промышленных и энергетических объектах страны, применяется в проектах крупнейших российских компаний. Численность персонала составляет более 700 сотрудников, занятых на производствах по всему миру, треть из них работает в России.