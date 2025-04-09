Россети Ленэнерго подписало соглашение по развитию научно-образовательного потенциала на выставке «Энергетика и Электротехника»

4 часа назад
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9 апреля на площадке выставки Выставка «Энергетика и электротехника» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Учебным комплексом ПАО "Россети Ленэнерго" и АНО «Научно-исследовательский «Центр развития экономического права и современной правовой науки имени В.А. Мусина».

Главная цель документа – установление долгосрочного сотрудничества для улучшения качества нормативно-правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса и развития научно-образовательного потенциала.

Церемония подписания проходила в 12.00 на площадке ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ, КВЦ "Экспофорум", павильон F.

АНО «Научно-исследовательский «Центр развития энергетического права и современной правовой науки имени В.А. Мусина» - инновационная научная организация, осуществляющая подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре по научным специальностям.

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