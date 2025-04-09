Сертификация кабелей ЛОУТОКС завода СПЕЦКАБЕЛЬ – вклад в безопасность людей

Московский завод «Спецкабель» прошел очередную сертификацию огнестойких кабелей ЛОУТОКС, используемых в системах безопасности и противопожарной защиты социальных объектов. Эта сертификация – яркое подтверждение неуклонного следования завода к высшим стандартам качества и безопасности, которые являются неотъемлемой частью философии «Спецкабеля».

Кабели ЛОУТОКС отличаются уникальными характеристиками, достигнутыми благодаря применению инновационных материалов. Ключевой фактор, обеспечивающий безопасность, – использование в качестве изоляции специально разработанной керамообразующей кремнийорганической резины. Этот материал снижает выделение токсичных веществ при горении кабеля. В случае пожара это свойство играет критическую роль, предоставляя драгоценное время для эвакуации людей и минимизируя риск отравления угарным газом и другими опасными продуктами горения.

Внешняя оболочка кабеля изготовлена из качественного ПВХ-пластиката, который обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и агрессивных факторов окружающей среды, что гарантирует большой срок службы кабеля даже в самых сложных условиях эксплуатации. Продуманное сочетание материалов – результат многолетних исследований и разработок, направленных на создание безопасного и надежного кабеля для использования в местах с высокой концентрацией людей.

Сертификат выдан на основании сертификационных испытаний и подтверждает соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» кабелей следующих марок, изготовляемых по ТУ 16.К99-049-2012:

Стоит отметить кабели ЛОУТОКС исполнения «нг(А)-FRLSTx», которые обладают огнестойкостью – более 180 минут, что превышает требования большинства нормативных документов. Изделия демонстрируют категорию А по нераспространению горения, характеризуются низким уровнем дымообразования (менее 50%) и минимальной токсичностью продуктов горения (более 120 г/м3).

Выбор кабелей ЛОУТОКС для больниц, школ, детских садов, торговых центров – это осознанное вложение в безопасность жизни и здоровья людей. В условиях паники и хаоса, которые часто сопровождают пожары, минимальная токсичность продуктов горения кабелей ЛОУТОКС может стать решающим фактором, помогающим избежать тяжелых последствий отравления дымом.

Завод «Спецкабель» постоянно стремится к созданию более безопасных и эффективных кабельных решений, приоритет которых – защита жизни и здоровья людей. А полученный сертификат подтверждает лидерство предприятия в производстве высококачественных и безопасных кабелей для систем охраны и противопожарной безопасности.