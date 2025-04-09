ЦВЕТЛИТ рассказал о том, почему молодежь приходит на кабельный завод

6 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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Кабельный завод ЦВЕТЛИТ рассказал историю двух молодых сотрудников своего предприятия. Инженер-технолог Олег Бегайкин и контролер ОТК Оксана Ермушева — молодые сотрудники предприятия, которые пришли на завод, увидели здесь перспективу, освоили профессию и эффективно работают и развиваются как специалисты. Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" позволяет молодым людям строить свою жизнь и карьеру и совмещать работу с обучением. Здесь технологии идут в ногу со временем, а еще студенты и выпускники могут пройти стажировку и практику. А после — получить настоящую работу с карьерным ростом и перспективами.

Учиться и расти в команде ЦВЕТЛИТ!

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КЗ Цветлит
ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы. Завод специализируется на выпуске силового кабеля в том числе пониженной пожарной опасности, огнестойких, бронированных, проводов установочных, самонесущих изолированных проводов, проводах соединительных.  