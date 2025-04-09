В Южную Африку с Ippon. Акция для партнеров бренда Ippon

Компания Ippon и МERLION объявляют о начале акции для партнеров, главным призом которого станет путешествие в ЮАР. Акция проводится с 01 апреля 2025 по 31 марта 2026 года. Официальная информация опубликована на сайте и в соцсетях компании.

Призовой фонд: По итогам программы 5 партнёров с наибольшим объёмом закупок и 5 партнёров с наибольшим приростом в рублях к предыдущему году по трёхфазному оборудованию Ippon отправятся в увлекательное путешествие на крайний юг африканского континента.

Условия:

В программе участвует всё трёхфазное оборудование, комплектующие и аккумуляторные батареи для 3ф оборудования Ippon. В зачёт идут все закупки, начиная с 1 апреля 2025 года

Для участия в программе необходимо выполнить минимальный объём закупок – 4 000 000 рублей

За подробной информацией обращайтесь к вашему менеджеру Ippon или менеджерам компании MERLION .

ЮАР – это не только красивые пляжи и самобытная культура, объединившая западные и местные ценности, но и вся богатейшая фауна Африки. Можно отправиться на сафари или на прогулку вне крупных городов и встретить львов, буйволов, носорогов, леопардов, слонов, зебр, жирафов, газелей, страусов и огромное множество других животных. Также в Южно-Африканской республике отличные условия для виндсёрфинга и дайвинга. На побережье всегда есть волны, а география страны позволяет сравнить фауну Атлантического и Индийского океанов.