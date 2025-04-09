«Россети» провели встречи с крупнейшими производителями оборудования на международной выставке Middle East Energy в ОАЭ

Делегация Группы «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым приняла участие в форуме Middle East Energy (MEE) в Дубае. Это крупнейшая энергетическая выставка Ближнего Востока, которая в этом году собрала более 1,6 тыс. экспонентов из 170 стран. Мероприятие охватывает основные направления деятельности отрасли, включая передачу и распределение электроэнергии, обеспечение безопасности инфраструктуры, внедрение клиентских сервисов, защиту окружающей среды.

«Мы постоянно расширяем сотрудничество с ведущими международными энергетическими компаниями. Проводимая работа важна для продвижения за рубежом отечественных научно-технических компетенций. Также изучение глобальных тенденций способствует повышению надежности и эффективности российского сетевого комплекса. Как крупнейший заказчик Группа «Россети» готова содействовать проектам по локализации производств оборудования в России», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Представители Группы «Россети» посетили стенды ближневосточных предприятий, в том числе Alfanar Group, а также компаний из других регионов - крупных производителей электрооборудования Nari Group Corporation, TBEA Company Limited, China XD Group, одного из ведущих поставщиков решений для передачи на постоянном токе и накопления электроэнергии China XJ Electric Corporation.