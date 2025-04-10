Энергетика и электротехника 2025: итоги первого дня выставки

9 апреля 2025 началась выставка «Энергетика и электротехника», которая традиционно проводится ежегодно в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ), параллельно с Петербургской технической ярмаркой, выставками «Комплексные системы защиты объектов ТЭК», «ЖКХ России», «Сварка», «Защита от коррозии» и выставкой инноваций «HI-Tech».

Программа дня включала в себя Мастер-класс «Оказание помощи на промышленном объекте при электротравме». Специально обученный инструктор наглядно показала, как помочь пострадавшему.Участники мероприятия получили информацию о возможных осложнениях и алгоритмах оказания первой помощи при электротравмах, включая меры обеспечения собственной безопасности.

Для наглядной демонстрации был использован реалистичный манекен с обратной связью. На мастер-классе участники изучили алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации с применением автоматического наружного дефибриллятора. Они также ознакомились с понятием «цепочка выживания», концепцией общедоступной дефибрилляции и новыми правовыми нормами, регулирующими оказание первой помощи в Российской Федерации.

Ключевым событием первого дня выставки стал семинар «Текущие возможности, перспективы развития в части расширения функционала приборов учета электроэнергии для анализа информации об отключениях и качестве электроэнергии», организатором которого стало ПАО «Россети Ленэнерго». Семинар начался с подписания соглашения о сотрудничестве в сфере улучшения качества нормативно-правового регулирования в сфере топливно-энергетического комплекса и развития научно-образовательного потенциала между ПАО «Россети Ленэнерго» и АНО «Научно-исследовательский «Центр развития экономического права и современной правовой науки имени В.А. Мусина».

Уже второй год подряд в рамках РМЭФ-2025 действует историческая экспозиция «Энергия Победы. Восстановление», посвященная героическому труду энергетиков, восстановивших энергосистему страны. Экспозиция напоминает о важности их вклада в послевоенное восстановление и сохранение энергетической инфраструктуры.