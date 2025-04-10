Энергетики «Россети Урал» обновят оборудование ключевых центров питания Нижнего Тагила

Специалисты свердловского филиала «Россети Урал» выполняют мероприятия годовой ремонтной программы, которая направлена на повышение надежности энергоснабжения муниципалитета.

В текущем году энергетики уже отремонтировали более 100 единиц оборудования крупных подстанций, расположенных в Нижнем Тагиле. Технические мероприятия проведены на подстанциях «Районная», «Приречная», «Красный камень», «Выйская» и «Рудник». Эти центры питания снабжают электроэнергией часть центральной части города, микрорайоны Выя, Красный Камень, Рудник им. III Интернационала, крупные промышленные предприятия, объекты коммунального городского хозяйства и водоснабжения.

Выполнен ремонт оборудования подстанций «Союзная», «Пихтовая» и «Старатель», которые обеспечивают энергоснабжение Дзержинского района и микрорайона Старатель, учреждений здравоохранения и промышленных площадок нескольких предприятий.

Также проведены работы на подстанциях «Гальянка» и «Горбуново» - питающих центрах Гальяно-Горбуновского жилого массива с его активно застраивающимися микрорайонами и крупными инфраструктурными объектами.

Всего в течение ремонтной кампании 2025 года будет обновлено более 500 единиц оборудования на 17 подстанциях 110 и 35 кВ для повышения надежности энергоснабжения жителей, объектов социальной сферы и предприятий второго по величине города области.

Энергетики отремонтируют силовые трансформаторы, коммутационные аппараты и другое основное оборудование центров питания, выполнят техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, проведут противопожарную опашку периметров подстанций и ряд других работ. На эти цели в 2025 году свердловским филиалом компании направлено 9,3 млн рублей.