Энергетики пермского филиала «Россети Урал» отключили от электричества злостного нарушителя в Гайнском муниципальном округе

Специалисты пермского подразделения компании «Россети Урал» отключили от электроснабжения жителя Гайнского муниципального округа, систематически допускавшего незаконное потребление электроэнергии.

Только в течение 2024 года в отношении данного гражданина энергетики составили 4 акта неучтенного потребления электроэнергии в размере 23 тыс. кВт⋅ч на общую сумму более 90 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что если бы гражданин добросовестно производил оплату за потребленную электроэнергию, то его ежемесячные платежи не превышали бы 400-500 рублей.

По всем выявленным фактам недобросовестный потребитель электроэнергии был подвергнут административным штрафам. Общая сумма штрафов превысила 65 тысяч рублей.

В январе 2025 года в ходе контрольной проверки со стороны данного гражданина было вновь зафиксировано незаконное подключение к электрическим сетям. Объем неучтенного потребления составил 13 тыс. кВт⋅ч на сумму более 50 тысяч рублей. Злостный нарушитель оштрафован на сумму 18,6 тысяч рублей.

С целью недопущения дальнейших незаконных присоединений энергетики произвели отключение домовладения от электроснабжения.