Энергетики повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Пачетлор – Брусничная» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП обеспечивает энергоресурсом инфраструктуру компании «Сургутнефтегаз» на Федоровском месторождении углеводородов. Стоимость технических мероприятий составила свыше 14 млн рублей.

Трасса воздушной линии электропередачи проходит по труднодоступной болотистой местности Сургутского района и пересекает озеро Пильтанлор. Поэтому основная часть ремонтных работ выполнялась зимой – после полного промерзания грунта и образования крепкого ледяного покрова на водоеме. Чтобы повысить устойчивость энергообъекта, специалисты переставили на новые фундаменты три опоры высотой от 24 до 31 метра и массой от 3 до 8 тонн. В ходе строительства новых фундаментов были забиты 32 железобетонные сваи, обработанные гидроизоляционным составом.

Для доставки персонала и оборудования энергетики построили технологический проезд протяженностью почти 1,4 км, включая 270 метров лежневых дорог, и наморозили на поверхности озера слой льда толщиной 40 сантиметров. Всего в работах были задействованы 14 человек производственного персонала и 5 единиц спецтехники, включая бурильно-сваебойную установку, бульдозер и автокран грузоподъемностью 30 тонн.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненный ремонт воздушной линии 110 кВ «Пачетлор – Брусничная» позволил повысить надежность электроснабжения Федоровского месторождения, которое входит в десятку крупнейших центров нефтедобычи России.