LAPP выпустила кабель, выдерживающий температуру до 700 градусов
Плюс
7 часов назад
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Компания LAPP, лидер мирового рынка решений и брендовых продуктов в области кабельных технологий, выпустила на рынок новый чрезвычайно термостойкий кабель под маркой ÖLFLEX® HEAT 700 SC, который способен выдерживать постоянную температурную нагрузку до 700 градусов по Цельсию.
Компания впервые представляет новый кабель ÖLFLEX® HEAT 700 SC на ганноверской выставке Hannover Mess...
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