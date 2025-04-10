LAPP выпустила кабель, выдерживающий температуру до 700 градусов

Плюс
7 часов назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
LAPP KABEL
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Компания LAPP, лидер мирового рынка решений и брендовых продуктов в области кабельных технологий, выпустила на рынок новый чрезвычайно термостойкий кабель под маркой ÖLFLEX® HEAT 700 SC, который способен выдерживать постоянную температурную нагрузку до 700 градусов по Цельсию.

Компания впервые представляет новый кабель ÖLFLEX® HEAT 700 SC на ганноверской выставке Hannover Mess

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