Лучшие образцы кабельно-проводниковой продукции, материалов и оборудования были представлены на выставке Cabex 2025
С 18 по 20 марта 2025 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex.
На церемонии открытия с приветственными словами выступили почётные гости выставки — президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков, генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов, генеральный директор выставочной компании «МВК» Александр Шталенков и председатель отделения электрических кабелей и проводов китайской ассоциации промышленного электрооборудования (CEEIA-ECWB) и азиатского альянса по сотрудничеству в кабельной промышленности (AWCCA), генеральный директор шанхайского научно-исследовательского института электрических кабелей SECRI Цзян Бинь.
В этом году в выставке приняли участие 260 компаний из России, Китая, Турции, Ирана, Индии, Казахстана и Беларуси.
Мероприятие посетили более 5 000 специалистов, из которых 53% пришли на выставку впервые. Большая часть — 94% посетителей — были из России (64% — Москва и Московская область, 30% — регионы), 6% — представляли зарубежных компаний из Беларуси, Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана, Ирана, Германии, Италии, Киргизии, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Южной Кореи, Туркмении.
Целевую аудиторию выставки составили руководители и специалисты строительно-монтажных организаций, компаний – конечных заказчиков кабеля и проводов и сопутствующей продукции из предприятий машиностроения, приборостроения, нефтегазового сектора и энергетического комплекса, связи и телекоммуникаций и представители предприятий специализированной торговли. 67% посетителей — руководители и заместители руководителей компаний, начальники отделов.
В рамках деловой программы состоялось 2 отраслевые конференции, в которых приняли участие 33 спикера и более 300 слушателей.
В качестве соорганизаторов выставки выступили ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель»; генеральный спонсор выставки — компания Xinming; генеральный информационный партнер — RusCable.Ru.
Представленная продукция и отзывы участников
В этом году в выставке впервые приняли участие 78 компаний, в том числе 2M Group, Leo Индустрия (RIPO), Xinda Rus, «Авар композит», «АйДи-Электро», «Альфакабель», «Алтек», «АРД Технолоджи», «ГринЭнергоСнаб», «Инексон Кабель Рус», «Фраксис», «Экстра-Э», «Электротехмаш», «Элемента Групп», «МеталлПромСнаб», «Райтек», «Спецполимермаш», «Техномеридиан» и другие.
На выставке была представлена кабельно-проводниковая продукция, материалы и оборудование для ее производства, а также сопутствующая продукция: кабельные барабаны, изделия силовой электроники, средства автоматизации и многое другое.
Компания Xinming в этом году продемонстрировала на выставке высокоскоростную экструзионную линию для наложения изоляции из PVC, PE на токопроводящую медную жилу. Коммерческий директор Данил Смирнов отметил продуктивную работу компании на стенде:
«На выставке буквально за два дня мы уже подписали несколько соглашений и уже продали экструдер. Уже завтра выставочный образец поедет на кабельный завод и начнет работать».
Компания Gavary Compaunds – производитель полимерных компаундов для кабельной промышленности – представила на выставке термоэластопласты и безгалогенные компаунды. Ведущий маркетолог компании Татьяна Своротова обратила внимание на особую атмосферу Cabex:
«Выставка Cabex — это сообщество отличных профессионалов своего дела. Тут своя атмосфера. Здесь можно понять, куда движется рынок, как он себя сейчас чувствует. Очень нравится, что приходит целевая аудитория, а не сторонние люди».
Компания Genesis представила свой новый продукт — безгалогенные негорючие компаунды. Вячеслав Калинин, генеральный директор компании, отметил уникальные возможности для коммуникации, которые предоставляет выставка:
«Замечательное мероприятие, которое позволяет консолидировать всех участников рынка, повстречаться с клиентами, с партнерами, с поставщиками. Мы выставляемся последние несколько лет и ежегодно прирастаем новыми знакомствами. Выставка позволяет нам всем посмотреть друг другу в глаза, пожать друг другу руки и сократить дистанцию».
Компания Prysmian впервые приняла участие в выставке Cabex. Руководитель направления продаж низковольтного кабеля Елена Рысина поделилась мнением о выставке и планами на будущее:
«Наша компания итальянская, представлена в городе Рыбинске. Некоторые люди удивляются, что мы, европейская компания, все еще находимся в России. Но мы никуда не собирались уходить, а планируем работать и дальше. Быть здесь среди профессионалов, среди партнеров, среди коллег по цеху — это честь для нас. Cabex — это масштаб и профессионализм».
Еще один дебютант выставки, компания SIP — разработчик обучающих VR-тренажеров — представила на выставке тренажер, воспроизводящий процесс работы на экструзионной линии кабельного завода.
«Мы с двадцатого года работаем с кабельными заводами. Новым операторам требуется обучение, и мы делаем цифровую модель производственных линий — один в один воспроизводим полностью весь процесс и таким образом обучаем. На выставку пришли, чтобы продемонстрировать свои разработки и найти новых клиентов. К нам подходили главные технологи заводов, много кому понравилось», — поделилась своими впечатлениями генеральный директор компании Татьяна Кузнецова.
Деловая программа
Программа деловых мероприятий в этом году была составлена таким образом, чтобы участники и гости выставки смогли не только обсудить актуальные темы отрасли, но и заглянуть в будущее кабельной индустрии и промышленности в целом.
В рамках выставки прошли Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство» и конференция «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды». Выступление российского футуролога Данилы Медведева позволило взглянуть на новые возможности развития кабельной промышленности через призму технологий завтрашнего дня.
Традиционно в рамках выставки прошел конкурс «Лучший инновационный продукт-2025», по результатам которого были определены компании-победители, чьи инновационные решения были признаны наиболее перспективными и значимыми для развития кабельной отрасли. Экспертное жюри в лице специалистов из ОАО «ВНИИКП» и Ассоциации «Электрокабель» определило победителей в трех номинациях:
«Кабель и провода»:
- Завод «Электропровод» (кабели и провода гибкие экранированные для автомобилей и их электроприводов).
- НПП «Спецкабель» (малогабаритный оптический кабель).
- «ЭКМ Холдинг» (шахтный кабель ИнСил (Ш) на 1140 В).
«Материалы для производства кабеля»:
- ВНИИКП (ленты водоблокирующие водонабухающие для кабельных изделий).
- «Генезис» (безгалогенный кабельный компаунд GELEN HFFR 400).
- Аксайский металлургический комплекс (медная катанка КМ1op с высокой устойчивостью к окислению).
«Электромонтажные изделия»:
- «Райтек» (герметичный клеммник GELBOX- SL).
- СЗМП (горизонтальная оплеточная машина для крупногабаритных кабелей).
Также жюри отметила две компании, представившие продукцию вне конкурса:
- «Альфакабель» (автоматический укладчик бухт на поддон «АЛЬФА ПаллетБот»).
- «Сталверк» (композитный барабан).
В рамках выставки прошел ежегодный конкурс для PR-специалистов и маркетинговых служб RusCable PR-challenge, организаторами которого традиционно выступили компания MVK и отраслевой медиахолдинг RusCable.Ru. В этом году победителями стали 10 предприятий.