Лучшие образцы кабельно-проводниковой продукции, материалов и оборудования были представлены на выставке Cabex 2025

С 18 по 20 марта 2025 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex.

На церемонии открытия с приветственными словами выступили почётные гости выставки — президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков, генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов, генеральный директор выставочной компании «МВК» Александр Шталенков и председатель отделения электрических кабелей и проводов китайской ассоциации промышленного электрооборудования (CEEIA-ECWB) и азиатского альянса по сотрудничеству в кабельной промышленности (AWCCA), генеральный директор шанхайского научно-исследовательского института электрических кабелей SECRI Цзян Бинь.

В этом году в выставке приняли участие 260 компаний из России, Китая, Турции, Ирана, Индии, Казахстана и Беларуси.

Мероприятие посетили более 5 000 специалистов, из которых 53% пришли на выставку впервые. Большая часть — 94% посетителей — были из России (64% — Москва и Московская область, 30% — регионы), 6% — представляли зарубежных компаний из Беларуси, Китая, Казахстана, Турции, Узбекистана, Ирана, Германии, Италии, Киргизии, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Южной Кореи, Туркмении.

Целевую аудиторию выставки составили руководители и специалисты строительно-монтажных организаций, компаний – конечных заказчиков кабеля и проводов и сопутствующей продукции из предприятий машиностроения, приборостроения, нефтегазового сектора и энергетического комплекса, связи и телекоммуникаций и представители предприятий специализированной торговли. 67% посетителей — руководители и заместители руководителей компаний, начальники отделов.

В рамках деловой программы состоялось 2 отраслевые конференции, в которых приняли участие 33 спикера и более 300 слушателей.

В качестве соорганизаторов выставки выступили ОАО «ВНИИКП» и Ассоциация «Электрокабель»; генеральный спонсор выставки — компания Xinming; генеральный информационный партнер — RusCable.Ru.

Представленная продукция и отзывы участников

В этом году в выставке впервые приняли участие 78 компаний, в том числе 2M Group, Leo Индустрия (RIPO), Xinda Rus, «Авар композит», «АйДи-Электро», «Альфакабель», «Алтек», «АРД Технолоджи», «ГринЭнергоСнаб», «Инексон Кабель Рус», «Фраксис», «Экстра-Э», «Электротехмаш», «Элемента Групп», «МеталлПромСнаб», «Райтек», «Спецполимермаш», «Техномеридиан» и другие.

На выставке была представлена кабельно-проводниковая продукция, материалы и оборудование для ее производства, а также сопутствующая продукция: кабельные барабаны, изделия силовой электроники, средства автоматизации и многое другое.

Компания Xinming в этом году продемонстрировала на выставке высокоскоростную экструзионную линию для наложения изоляции из PVC, PE на токопроводящую медную жилу. Коммерческий директор Данил Смирнов отметил продуктивную работу компании на стенде:

«На выставке буквально за два дня мы уже подписали несколько соглашений и уже продали экструдер. Уже завтра выставочный образец поедет на кабельный завод и начнет работать».

Компания Gavary Compaunds – производитель полимерных компаундов для кабельной промышленности – представила на выставке термоэластопласты и безгалогенные компаунды. Ведущий маркетолог компании Татьяна Своротова обратила внимание на особую атмосферу Cabex:

«Выставка Cabex — это сообщество отличных профессионалов своего дела. Тут своя атмосфера. Здесь можно понять, куда движется рынок, как он себя сейчас чувствует. Очень нравится, что приходит целевая аудитория, а не сторонние люди».

Компания Genesis представила свой новый продукт — безгалогенные негорючие компаунды. Вячеслав Калинин, генеральный директор компании, отметил уникальные возможности для коммуникации, которые предоставляет выставка:

«Замечательное мероприятие, которое позволяет консолидировать всех участников рынка, повстречаться с клиентами, с партнерами, с поставщиками. Мы выставляемся последние несколько лет и ежегодно прирастаем новыми знакомствами. Выставка позволяет нам всем посмотреть друг другу в глаза, пожать друг другу руки и сократить дистанцию».

Компания Prysmian впервые приняла участие в выставке Cabex. Руководитель направления продаж низковольтного кабеля Елена Рысина поделилась мнением о выставке и планами на будущее:

«Наша компания итальянская, представлена в городе Рыбинске. Некоторые люди удивляются, что мы, европейская компания, все еще находимся в России. Но мы никуда не собирались уходить, а планируем работать и дальше. Быть здесь среди профессионалов, среди партнеров, среди коллег по цеху — это честь для нас. Cabex — это масштаб и профессионализм».

Еще один дебютант выставки, компания SIP — разработчик обучающих VR-тренажеров — представила на выставке тренажер, воспроизводящий процесс работы на экструзионной линии кабельного завода.

«Мы с двадцатого года работаем с кабельными заводами. Новым операторам требуется обучение, и мы делаем цифровую модель производственных линий — один в один воспроизводим полностью весь процесс и таким образом обучаем. На выставку пришли, чтобы продемонстрировать свои разработки и найти новых клиентов. К нам подходили главные технологи заводов, много кому понравилось», — поделилась своими впечатлениями генеральный директор компании Татьяна Кузнецова.

Список участников

Деловая программа

Программа деловых мероприятий в этом году была составлена таким образом, чтобы участники и гости выставки смогли не только обсудить актуальные темы отрасли, но и заглянуть в будущее кабельной индустрии и промышленности в целом.

В рамках выставки прошли Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство» и конференция «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды». Выступление российского футуролога Данилы Медведева позволило взглянуть на новые возможности развития кабельной промышленности через призму технологий завтрашнего дня.

Традиционно в рамках выставки прошел конкурс «Лучший инновационный продукт-2025», по результатам которого были определены компании-победители, чьи инновационные решения были признаны наиболее перспективными и значимыми для развития кабельной отрасли. Экспертное жюри в лице специалистов из ОАО «ВНИИКП» и Ассоциации «Электрокабель» определило победителей в трех номинациях:

«Кабель и провода»:

Завод «Электропровод» (кабели и провода гибкие экранированные для автомобилей и их электроприводов). НПП «Спецкабель» (малогабаритный оптический кабель). «ЭКМ Холдинг» (шахтный кабель ИнСил (Ш) на 1140 В).

«Материалы для производства кабеля»:

ВНИИКП (ленты водоблокирующие водонабухающие для кабельных изделий). «Генезис» (безгалогенный кабельный компаунд GELEN HFFR 400). Аксайский металлургический комплекс (медная катанка КМ1op с высокой устойчивостью к окислению).

«Электромонтажные изделия»:

«Райтек» (герметичный клеммник GELBOX- SL). СЗМП (горизонтальная оплеточная машина для крупногабаритных кабелей).

Также жюри отметила две компании, представившие продукцию вне конкурса:

«Альфакабель» (автоматический укладчик бухт на поддон «АЛЬФА ПаллетБот»).

«Сталверк» (композитный барабан).

В рамках выставки прошел ежегодный конкурс для PR-специалистов и маркетинговых служб RusCable PR-challenge, организаторами которого традиционно выступили компания MVK и отраслевой медиахолдинг RusCable.Ru. В этом году победителями стали 10 предприятий.

В 2026 году выставка пройдет с 10 по 12 марта на новой площадке «Тимирязев Центр» в залах «Вавилов» и «Чаянов».