Михаил Горбачев, генеральный директор группы компаний Daccord (ООО «ДАККОР», АО «Контактор» и ООО «ЭБС») , в интервью для ИА Улпресса ответил на вопросы о перспективах завода «Контактор» после интеграции с IEK GROUP.

В планах холдинга—инвестиции в развитие ульяновского предприятия, развитие ассортимента, расширение компетенций уникального испытательного центра электрооборудования, продвижение продукции на российском и зарубежных рынках.

Полная версия интервью доступна по ссылке: https://ulpressa.ru/2025/04/10/1825227/