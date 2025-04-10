Михаил Горбачев –  ИА Улпресса : о развитии завода «Контактор» после интеграции с IEK GROUP

час назад
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Источник:
Завод Контактор
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Михаил Горбачев, генеральный директор группы компаний Daccord (ООО «ДАККОР», АО «Контактор» и ООО «ЭБС») , в интервью для  ИА Улпресса ответил на вопросы о  перспективах завода «Контактор» после интеграции с IEK GROUP. 

В планах холдинга—инвестиции в развитие ульяновского предприятия, развитие ассортимента, расширение компетенций уникального испытательного центра электрооборудования, продвижение продукции на российском и зарубежных рынках.

Полная версия интервью доступна по ссылке: https://ulpressa.ru/2025/04/10/1825227/

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  