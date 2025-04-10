Михаил Мишустин встретился с главой группы «Полипластик» Львом Гориловским
Глава компании «Полипластик» Лев Гориловский рассказал Председателю Правительства, что компаниям важно понимать потребность в конкретных материалах, чтобы планировать инвестиции в производство и избежать роста цен. По его словам, компания подготовила предложения о возможности получения таких данных в рамках платформы по управлению ЖКХ и коммунальной инфраструктурой.
Также Лев Гориловский рассказал, что его компания разработала ряд решений в сфере цифровизации, например проект для цифрового управления строительством.
Михаил Мишустин напомнил, что по поручению Президента работают программы, помогающие расширять и ускорять производство необходимых элементов для создания инженерной инфраструктуры:
•Фабрика проектного финансирования,
•Фонд развития промышленности,
•льготное субсидирование кредитов,
•казначейские инфраструктурные кредиты и облигации,
•промышленная ипотека.
До 2030 года запланированные источники финансирования насчитывают 4,5 трлн рублей.