Михаил Мишустин встретился с главой группы «Полипластик» Львом Гориловским

7 часов назад
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Глава компании «Полипластик» Лев Гориловский рассказал Председателю Правительства, что компаниям важно понимать потребность в конкретных материалах, чтобы планировать инвестиции в производство и избежать роста цен. По его словам, компания подготовила предложения о возможности получения таких данных в рамках платформы по управлению ЖКХ и коммунальной инфраструктурой.

Также Лев Гориловский рассказал, что его компания разработала ряд решений в сфере цифровизации, например проект для цифрового управления строительством.

Михаил Мишустин напомнил, что по поручению Президента работают программы, помогающие расширять и ускорять производство необходимых элементов для создания инженерной инфраструктуры:

•Фабрика проектного финансирования,
•Фонд развития промышленности,
•льготное субсидирование кредитов,
•казначейские инфраструктурные кредиты и облигации,
•промышленная ипотека.

До 2030 года запланированные источники финансирования насчитывают 4,5 трлн рублей.

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