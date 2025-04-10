Назад в будущее выставки Cabex 2025. Парад компаундеров, пятый элемент, чемпионы всех категорий и самый красивый стенд в спецвыпуске RusCable Insider

Пора вернуться на прошедшую выставку Cabex 2025 и посмотреть, что из этого вышло для кабельного бизнеса. Сбылись ли ожидания от начала кабельного сезона или промышленность так и осталась без заказов? Оправдались ли надежды участников и что будут дальше делать чемпионы маркетинга и инноваций? Спецвыпуск журнала RusCable Insider — это билет в два конца. Мы возвращаемся в недалекое прошлое, чтобы заглянуть в будущее кабельной индустрии, увидеть, что изменилось всего за пару недель на рынке и понять как жить и работать весь следующий год до Cabex 2026. Информации и контекста так много, что выпуск выйдет в двух частях. Первый номер — компаундеры и мероприятия, а уже через неделю — продолжение с "открытой студией" и разговорами по душам с кабельщиками, поставщиками полимеров и оборудования.

Читайте в номере:

Цифры и факты о выставке Cabex: эффект масштаба, реальные кейсы и неожиданные сюрпризы

Полимерный успех: рецептуры от лидеров отрасли

Пятый элемент кабельной отрасли или как выделиться на выставке? Креатив, любовь к кино и необычные решения экпонентов

Лучший инновационный продукт, RusSalo Клуб и Высшая лига кабельного бизнеса

Завод "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ" в центре внимания, ККЗ расширяется, КОНКОРД не теряет лица, а ЭКМ Холдинг и ТАТКАБЕЛЬ считают минуты и танцуют.

Футурологи и фантазеры — это немного разные люди. У нас никто не умеет прогнозировать

Итоги гонки креативных кабельщиков RusCable PR-Challenge 2025

И это только первая часть! Читайте спецвыпуск журнала RusCable Insider о главной выставке кабельной индустрии Cabex 2025!