РУСЭЛ укрепляет партнерские отношения на крупных промышленных мероприятиях

В Санкт-Петербурге проходит Российский международный энергетический форум и Петербургская техническая ярмарка. Участие в них принимает заместитель генерального директора по приоритетным проектам ЗАО «Эра-Инжиниринг» (входит в холдинг РУСЭЛ) Андрей Кулаков.

«В ходе переговоров с рядом производителей электромонтажного оборудования достигнуты предварительные договоренности, – отчитался Андрей Кулаков. – РУСЭЛ и «Эра-Инжиниринг» стремятся использовать такие площадки, как РМЭФ и Петербургская техническая ярмарка для продвижения своих проектов, поиска партнеров и инвесторов, а также для усиления своего присутствия на рынке. Это важный шаг в развитии компании и укреплении ее позиций в энергетической индустрии».

По словам Кулакова, участвуя в указанных мероприятиях, компания получает возможность доступа к последним тенденциям и инновационным решениям в области энергетики, что позволяет внедрять современные подходы в своей работе и повышать конкурентоспособность.

Российский международный энергетический форум – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли. Основной задачей проекта заявлено создание площадки для диалога между всеми участниками топливно-энергетического рынка и обмену опытом в создании и внедрении инновационных технологий.

Петербургская техническая ярмарка – промышленное мероприятие, где представлены отраслевые специализированные экспозиции, демонстрируются новейшие достижения, современное оборудование, инновационные технологии и разработки в области станкостроения и машиностроения.