Ректор НИУ «МЭИ» провел заседание по безопасному функционированию и эффективному развитию электроэнергетики России в рамках РМЭФ-2025

10 апреля 2025 года ректор НИУ «МЭИ», президент НП «НТС ЕЭС» Николай Рогалев выступил на Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2025). Он провёл круглый стол Научно-технического совета ЕЭС, на котором рассматривалось безопасное функционирование и эффективное развитие электроэнергетики России.

В ходе мероприятия участники обсудили широкий спектр актуальных тем, включая развитие новых технологий, модернизацию тепловой энергетики, перспективы атомной энергетики и распределенной генерации. Особое внимание было уделено вопросам безопасности и кибербезопасности, импортозамещения, а также нормативной и технической документации.

Важной темой круглого стал вопрос подготовки кадров для энергетической и смежных отраслей нашей страны. Участники обсудили повышение эффективности развития Российской электроэнергетики и активное развитие сотрудничества между университетами и промышленностью для успешной реализации всех вышеупомянутых инициатив.

«Сегодня мы стоим на пороге значительных изменений в электроэнергетике. Безопасность и эффективность — это не просто слова, это наши приоритеты. Мы должны активно внедрять инновационные технологии и развивать кадры для технологического лидерства. В МЭИ ежегодно актуализируются образовательные программы под современные требования и вызовы отрасли. Это включает в себя не только технические навыки, но и умение работать с новыми технологиями, а также понимание принципов устойчивого развития», — отметил ректор НИУ «МЭИ» и президент НП «НТС EЭС» Николай Рогалев.

Разнообразный профессиональный опыт участников мероприятия способствовал конструктивному обмену мнениями и выработке совместных решений по ключевым вопросам. В обсуждении приняли участие ректоры и проректоры ведущих отраслевых университетов, научные сотрудники НИУ «МЭИ», а также руководители электросетевых и энергетических компаний России.

Круглый стол стал важной площадкой для обмена опытом и выработки стратегий, которые помогут России справиться с вызовами современности в области энергетики.​​