В ЯНАО энергетики «Россети Тюмень» работают в режиме повышенной готовности

10 апреля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в Пуровском, Надымском, Красноселькупском, Шурышкарском и Приуральском районах ожидаются порывы ветра 16-21 м/с, а в Ямальском и Тазовском районах — 18-23 м/с с прогнозируемым в течение дня усилением до 27 м/с.

К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения готовы 10 бригад в составе 42 специалистов и 55 единиц техники. При необходимости энергетики задействуют 5 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 1 МВт.

Для информирования потребителей действует круглосуточная горячая линия с единым телефонным номером 8-800-220-0-220 и короткий номер 220 (для мобильных устройств).