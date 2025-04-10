«Россети Кубань» готовит энергообъекты города-курорта Анапа к летнему периоду

В рамках подготовки к летнему периоду Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» проводит масштабные ремонтные работы по замене провода на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35 кВ в городе-курорте Анапа. От надежной работы ЛЭП зависит электроснабжение более 26 тысяч жителей и 19 социально значимых объектов в городе и близлежащих к нему населенных пунктах.

В рамках ремонтной кампании специалисты заменят около 10 км устаревшего провода на современный, обладающий повышенной пропускной способностью и устойчивостью к высоким температурам. Мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения потребителей от подстанции 35 кВ «Анапа» и подготовиться к прохождению летнего пика нагрузок.

Энергетики проведут замену более тысячи дефектных изоляторов и установят свыше 100 комплектов линейно-сцепной арматуры. Это снизит вероятность возникновения технологических нарушений на ЛЭП и обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.