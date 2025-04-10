«Россети» и Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ обсудили развитие сотрудничества

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и заместитель Министра энергетики и инфраструктуры ОАЭ Шариф Аль-Олама на рабочей встрече в Дубае рассмотрели возможности для расширения российско-эмиратских отношений в различных областях традиционной и новой энергетики.

Стороны договорились о создании рабочей группы для обмена опытом присоединения к сети объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) и энергоемких потребителей, например, центров обработки данных, использования систем накопления энергии, реализации проектов цифровой трансформации и по другим темам.

Было отмечено, что в последние годы активно развиваются двусторонние проекты России и ОАЭ в торгово-экономической и гуманитарной областях. Новые возможности для взаимодействия открывает решение о присоединении ОАЭ к БРИКС, которое вступило в силу в 2024 году. Одним из перспективных направлений является электроэнергетика.