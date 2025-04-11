АО «Сетевая компания» поделилась опытом внедрения принципов Бережливого производства и ИИ на саммите «Технобудущее»: от «серебра» Toyota до цифровых сервисов

10-11 апреля в Сочи (пгт. Сириус) саммит «Технобудущее: саммит лидеров перемен» собрал более 300 практиков с международным опытом и экспертизой. Спикерами саммита также стали представители АО «Сетевая компания» — Наталья Назарова, заместитель генерального директора по экономике и реализации услуг, и Рустем Давлетшин, директор филиала «Дирекция по обслуживанию потребителей». В своём выступлении они рассказали о трансформации бизнес-процессов, достижении двойного «серебряного» уровня по стандартам Toyota и внедрении искусственного интеллекта.

Наталья Назарова отметила, что путь к серебряному уровню соответствия Производственной системе Toyota (TPS), а также системе управления предприятием (TMS) занял 10 лет:

«Мы очень гордимся этим достижением. В прошлом году Тосио Хорикири, оценивая наш опыт, признал: даже в Японии и Китае электросетевые компании пока не достигли таких результатов. И несмотря на статус регулируемой организации с фиксированными тарифами, мы делаем ставку на бережливое производство, доказывая, что эффективность — это не только сокращение затрат, но и новые возможности».

Выступление включило в себя подробный рассказ о принципах ДАО Toyota. В рамках их реализации в энергетике появился ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением», с помощью которого в России был возрождён метод обслуживания сетей без отключения электроэнергии. Сегодня центр также занимается обучением этому методу организаций по всей России и СНГ.

С помощью «Фабрики идей» в компании внедряют предложения по улучшению и оптимизации работы (кайдзен-предложения). Эти идеи воплощаются в том числе на производствах, с которыми компания ведёт партнёрскую деятельность. Например, компания «Эрвольт» по запросу «сетевиков» изготавливает различные уникальные инструменты и приспособления. В целом, то за 10 лет сотрудниками «Сетевой компании» было подано более 160 тысяч кайдзен предложений, реализовано 950 кайдзен-проектов, 35% из которых с большим экономическим эффектом.

Интеллектуальные приборы учета, которые на сегодняшний день устанавливаются повсеместно, также были модернизированы «Сетевой компанией» и не только передают данные, но и фиксируют место обрыва ЛЭП, сокращая время реагирования аварийных бригад.

Рустем Давлетшин раскрыл цифровые инициативы филиала АО «Сетевая компания» «Дирекция по обслуживанию потребителей»:

«Мы очень клиентоориентированы, создаём для потребителей множество доступных способов и механизмов взаимодействия, выполняем запросы в срок. Создан единый контакт-центр, есть 44 очных офиса, 2 офиса, которые занимаются заочными обращениями, также есть мобильное приложение и личный кабинет. При этом в год мы принимаем порядка 600 тысяч заявок и обращений, выдерживая все временные параметры, которые для нас установлены».

Филиал работает над такими ключевыми проектами, как внедрение единой платформы для сотрудников: раньше специалисты работали в 11 программах одновременно. Сейчас внедряется система, объединяющая 56 бизнес-процессов. Это ускорит обслуживание клиентов. Рустем Давлетшин отметил, что множество проектов реализовано с помощью кайдзен-предложений.

Что касается планов на текущий год, то здесь акцент в компании делают на искусственный интеллект. В 2025 году нейросети будут готовить типовые ответы на запросы и распознавать документы. Это заменит дорогостоящие зарубежные аналоги.

Доклад АО «Сетевая компания» на саммите «Технобудущее» наглядно продемонстрировал, как традиционные принципы бережливого производства, дополненные цифровыми технологиями, позволяют повысить надёжность энергоснабжения, улучшить клиентский сервис, оптимизировать затраты и создать новые компетенции. Этот опыт подтверждает: даже в регулируемой отрасли возможны прорывные изменения. Комбинация WCM, кайдзен-культуры и искусственного интеллекта становится новым стандартом для инфраструктурных компаний.